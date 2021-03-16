Нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве родственника в Нидерландах.

Игрока "Спартака" Квинси Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве родственника в Нидерландах.

Адвокат двоюродного брата, футболиста московского "Спартака", Квинси Промеса рассказал, какое наказание грозит спортсмену за нападение на его клиента. По словам юриста, решение по делу будет принимать прокурор, и если он посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, то его брат не сможет повлиять на это.

Удар ножом пришелся на место, где расположена артерия, поэтому повреждение можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, рассказал адвокат. Второй вариант — нападение: в этом случае футболист может сесть на четыре года, отметил он.

Напомним, Промес поссорился с родственником на семейной вечеринке. Футболист нанес удар ножом в колено своему двоюродному брату. Пострадавшему провели операцию. Свидетели видели, что удар наносил именно Промес.