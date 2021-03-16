Россиян предупредили о новой уловке мошенников для кражи банковских данных

Мошенники придумали новую схему обмана россиян через СМС-сообщения для кражи личных или банковских данных, сообщила глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян через СМС-сообщения для кражи личных или банковских данных, сообщила глава проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Сообщение с поступлением "бонусов" от государства подразумевает переход пользователя по указанной ссылке. В противном случае ему угрожают "судебным разбирательством" за отказ. Потенциальная жертва, перейдя на ресурс, который очень качественно маскируется под официальные сайты ведомств, должна подтвердить "легитимность" получения поддержки от государства. После этого происходит сбор личных данных и банковских карт для хищения денег.

Злоумышленники особенно активизировались в период распространения коронавируса, но использовали в основном рекламу в социальных сетях, сообщает РИА Новости. Лазарева предупредила, что адресная помощь от государства осуществляется только по запросу гражданина.