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9:37   16 Марта 2021
Политика

Глава Северной Осетии Битаров может сложить полномочия осенью

Глава Северной Осетии Битаров может сложить полномочия осенью

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Тувы Шолбан Кара-Оол могут сложить полномочия осенью текущего года.

Эти руководители оказались в числе тех, кто с высокой степенью вероятности может покинуть должность. Соответствующий рейтинг политической устойчивости глав регионов РФ составили российские аналитики.

Битаров возглавляет регион лишь один срок — с 2016 года, а Морозов и Кара-Оол являются одними из главных "долгожителей" среди губернаторов. Поэтому вероятность их ухода в условиях тенденции обновления региональной власти повышается.

В начале марта Кара-Оол встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в тувинской столице Кызыле.

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