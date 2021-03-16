Германия устала. Кто придет на смену Меркель и почему ХДС проиграла выборы

Первые итоги земельных выборов в ФРГ могут знаменовать закат эпохи правления партии Меркель.

Первые итоги земельных выборов в Германии могут знаменовать закат эпохи правления Христианско-демократического союза (ХДС), то есть партии Ангелы Меркель. Пока журналисты гадали, какой лидер от коалиции ХДС/ХСС сядет в кресло канцлера, на юго-западе страны избиратели сделали выбор в пользу социал-демократии и экологии.

За партию «Зеленые» в Баден-Вюртемберге проголосовали 32,6% немцев, а за ХДС только 24,1% — это почти на 3% меньше, чем на выборах 2017 года. Там «Зеленые» еще пять лет назад догоняли ХДС и набирали 30%, а сейчас и вовсе перегнали, казалось бы, непобедимых конкурентов из партии власти.

Их основные принципы — переход на возобновляемые источники энергии, решение экологических проблем, экономия ресурсов, защита прав животных, социальное обеспечение малоимущих, поддержка мигрантов и ЛГБТ-сообщества. Во внешнеполитических вопросах «Зеленые» пассивны.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), временные партнеры партии Меркель по правящей коалиции в Бундестаге, набрали в Баден-Вюртемберге только 11% голосов — на 1,7% меньше, чем на прошлых выборах. А вот в Рейнланд-Пфальце они взяли 35,7%, потеряв лишь 1% с 2017 года и удерживая региональное лидерство. ХДС сдала позиции и получила 27,7%, «Зеленые» набрали 9,3%, увеличив поддержку на 4% за пять лет.

Поражение ХДС в двух юго-западных федеральных землях для партии критично: Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц — традиционный оплот христианских демократов, приносивший партии хорошие электоральные результаты. Правая и куда более консервативная, чем ХДС, «Альтернатива для Германии» (АдГ) в обеих землях взяла 9,7% и 8,3% голосов соответственно, но не теряет популярности в восточных землях бывшей ГДР.

Вполне вероятно, что время «меркелевской» Германии уже прошло, а после региональных выборов в Бундестаге появится мощная «красно-зеленая» сила с претензией на долгое правление. Причин для этого достаточно.

Левый поворот или губительная неопределенность

Отчасти симпатии избирателей юго-запада демонстрируют левый поворот в немецком государстве. Это чувствуют и во власти: генсек ХСС Маркус Блюме предупредил о возможности разворота Германии к левой повестке после выборов в Бундестаг и предложил «Зеленым» немедленно определиться, с кем связать будущее — с ХДС/ХСС или с левыми и социал-демократами. Блюме обратился и к не слишком популярным либералам от СвДП — готовы ли они «прислуживать» в возможной коалиции «красно-зеленых»?

Но возрождения социализма в стране ожидать не стоит: повестка «Зеленых» лишь условно леволиберальная, а на Востоке лидерство удерживает правая «Альтернатива для Германии». В последней, по случаю угрожающе высоких рейтингов, немецкие спецслужбы начали усиленно искать фашизм.

Однако куда более важной причиной таких результатов выборов стал кризис «народных партий» Германии — ХДС и социал-демократов, пусть и вырвавшихся вперед, отмечает ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин. СДПГ сошлась с либерально-консервативными ХДС/ХСС в вынужденной коалиции на прошлых выборах, но теперь отрывается от теряющей популярность правящей партии.

«Между ХДС и СДПГ были четко сформированы идеологические различия. Их можно было определить: здесь повестка консерваторов, здесь — социал-демократов. Сейчас различия между ними стираются: ХДС пытается взять на вооружение отдельные пункты левой повестки», — рассказал Камкин в комментарии «Политике Сегодня».

Последние 15 лет Меркель активно пыталась играть на электоральных полях конкурентов. У «Зеленых» она взяла пункты о выходе Германии из атомной энергетики и закрытие угольных станций, у социал-демократов — отдельные аспекты социальной политики, подчеркивает ученый. Пытаясь переиграть «Альтернативу для Германии», канцлер в 2017-2018 годах заявляла, что открывать границы страны и пускать беженцев было ошибкой — это попытка сделать шаг навстречу консервативно настроенным избирателям, которые перебежали из ХДС/ХСС к более последовательным консерваторам из «Альтернативы».

Сейчас пунктов повестки, которые ХДС могла бы «перетянуть» из других партий, практически не осталось, говорит Камкин. А собственные политические принципы у христианских демократов слишком размыты.

Вечная Меркель

Правление «матери Германии» банально утомило немцев, а очевидные рокировки и «перетасовки» отдельных персоналий во главе партии не впечатлили избирателей фальшивой новизной. Ставленница Меркель в статусе председателя ХДС и будущего канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр с обязанностями не справилась, к тому же, так и осталась для электората политиком с ярлыком «Меркель 2.0».

Нынешний глава ХДС Армин Лашет еще не завоевал доверие избирателей. Он был одним из трех наиболее вероятных председателей партии, но выборы прошли сложно и Лашет не набрал устойчивого большинства голосов. Говорить о том, что он является общепринятым лидером партии, еще рано, полагает Камкин. И это тоже повлияло на мнение избирателей.

«Избиратель немного разочарован, сбит с толку. Люди все больше отдают предпочтения партиям второго эшелона: это "Зеленые", "Левые", "Альтернатива для Германии". На Востоке, когда проходили земельные выборы, на первое место выходила "Альтернатива". На Западе это "Зеленые" и отчасти социал-демократы, но ХДС терпят поражение и там, и там. Эти выборы являются репетицией выборов в Бундестаг в сентябре этого года и показывают достаточно неутешительные результаты для партии Меркель», — пояснил германист.

Справедливости ради, неопределенность с кандидатурой канцлера демонстрируют и «Зеленые». В отличие от ХДС им это простительно: в «большой политике» партия «расцвела» только сейчас. Ее лидеры Анналена Баербок и Роберт Хабек пока лишь загадочно улыбаются в ответ на вопросы журналистов о планах на канцелярию и Бундестаг. СМИ предполагают, что в приоритете на главную должность страны именно Баербок — потому что женщина. Им в немецкой политике положены квоты.

Но Хабек уже опроверг: мол, канцелярия не может был квотирована. Тем не менее он готов уступить соратнице кресло канцлера, если та «будет претендовать на эту кандидатуру как женщина». Судя по всему, полюбовно решить этот вопрос лидерам «Зеленых» пока не удалось: амбиции имеют оба. Но возможны и сюрпризы, говорит Камкин: не исключено, что партия не будет выбирать между ними, а сделает ставку на третьего кандидата в канцлеры с миграционным прошлым, подчеркивая свой статус мультикультуралистов. Ведь Хабек и Баербок оба уроженцы Германии.

Важно, что «Зеленым» перед выборами в Бундестаг придется выбирать товарищей. Таковы превратности немецкой политики.

«Пока мы имеем глубокий кризис партии ХДС, недоверие избирателей к старой сложившейся двухпартийной системе и интересный расклад сил перед выборами, в том числе в формировании коалиций. Я думаю, что повторить опыт большой коалиции больше не получится: будут либо "Зеленые" плюс ХДС, либо красно-зеленая коалиция», — заключил Камкин.

Так или иначе, эпоха фрау Меркель подходит к концу. Усталость народа и власти взаимная: 66-летняя канцлер пообещала не претендовать ни на один политический пост после окончания своего срока, а волеизъявление немцев превращает партии отнюдь не первого эшелона в новый политический авангард страны. Возможно, уже скоро мы увидим Германию совсем другой: и во внутренней политике, и в общеевропейском векторе развития, и в отношениях с Россией.