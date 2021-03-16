Пхеньян с критикой обрушился на военные учения США и Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон раскритиковала совместные боевые учения Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон раскритиковала совместные боевые учения Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи посоветовала американским властям не делать глупостей, которые могут лишить Вашингтон спокойного сна на ближайшие годы. Заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством КНДР. Его содержание с грозными предупреждениями почти в полном объеме направлено на критику Сеула.

Пхеньян, как утверждает Ким Е Чжон, намерен наблюдать за действиями Южной Кореи. В один момент могут быть ликвидированы все ответственные за обмены и контакты ведомства. При необходимости будет аннулировано военное соглашение, которое заключили после саммита Юга и Севера в 2018 году.

"Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", ­– обратилась она к Вашингтону.

Вместе с этим сестра северокорейского лидера подчеркнула, что вернуть былые теплые отношения будет сложно. Причем вне зависимости от поведения властей Сеула "по указу хозяина".