8:38 16 Марта 2021Общество
Новый штамм коронавируса из Южной Африки обнаружили в России
Новая мутация коронавируса из Южной Африки выявлена в России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Новая мутация коронавируса из Южной Африки выявлена в России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Медики из России выявили недавно в стране 28 носителей "британского" штамма. Также они обнаружили еще две мутации, которые относятся к южноафриканскому варианту мутации. В 16 случаях врачи выявили другие штаммы коронавируса.
"Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", – отмечено на портале Роспотребнадзора.
Украинские ученые две недели назад также выявили новый штамм. Он был обнаружен в Ивано-Франковской области Украины.