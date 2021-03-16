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8:38   16 Марта 2021
Общество

Новый штамм коронавируса из Южной Африки обнаружили в России

Новый штамм коронавируса из Южной Африки обнаружили в России

Новая мутация коронавируса из Южной Африки выявлена в России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Медики из России выявили недавно в стране 28 носителей "британского" штамма. Также они обнаружили еще две мутации, которые относятся к южноафриканскому варианту мутации. В 16 случаях врачи выявили другие штаммы коронавируса.

"Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", – отмечено на портале Роспотребнадзора.

Украинские ученые две недели назад также выявили новый штамм. Он был обнаружен в Ивано-Франковской области Украины.

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#штамм #мутация #коронавирус

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