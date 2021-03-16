Правительство ДНР ожидает существенный прирост граждан России в регионе

На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики проживает порядка 225 тысяч граждан Российской Федерации.

На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики проживает порядка 225 тысяч граждан Российской Федерации.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время беседы с "Парламентской газетой". Он отметил, что в связи с текущими темпами выдачи паспортов России, власти республики ожидают, что на территории будет проживать больше полумиллиона граждан РФ.

Пушилин также отметил, что в ДНР проживают патриоты. Эти люди хотят иметь возможность принимать участие в выборах в Госдуму и других значимых событиях для Российской Федерации.