Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:32   16 Марта 2021
Политика

Правительство ДНР ожидает существенный прирост граждан России в регионе

Правительство ДНР ожидает существенный прирост граждан России в регионе

На сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики проживает порядка 225 тысяч граждан Российской Федерации.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время беседы с "Парламентской газетой". Он отметил, что в связи с текущими темпами выдачи паспортов России, власти республики ожидают, что на территории будет проживать больше полумиллиона граждан РФ.

Пушилин также отметил, что в ДНР проживают патриоты. Эти люди хотят иметь возможность принимать участие в выборах в Госдуму и других значимых событиях для Российской Федерации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #днр #донецк #паспорта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров