Рогозин оценил возможный "альянс" России и Китая в космосе

Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Он оценил статью The Washington Post, в которой говорится об "альянсе" России и Китая в космосе. В материале американской газеты указано, что совместные планы Москвы и Пекина свидетельствуют о "фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада".

"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", — подчеркнул Рогозин.

Роскосмос намерен в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами британской компании OneWeb. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.