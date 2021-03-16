Наказание за повторное пьяное вождение ужесточат в России

Наказание для водителей, которые не первый раз садятся за руль в нетрезвом виде, ужесточат, увеличив срок лишения свободы до трех лет. Поправки в УК разработаны МВД России.

Наказание для водителей, которые не первый раз садятся за руль в нетрезвом виде, ужесточат, увеличив срок лишения свободы до трех лет. Поправки в УК разработаны МВД России.

Документ одобрили правительственная комиссия по законопроектной деятельности, поправки поддержаны Генпрокуратурой, Верховным судом и СК. Речь идет о статье 264.1, которая устанавливает ответственность для тех водителей, которых уже наказывали за пьяное вождение или отказ от освидетельствования в рамках КоАП, передает "Коммерсантъ".

По действующему законодательству, пойманный пьяным в течение года водитель становится преступником. Он может получить наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет. МВД предлагает ужесточить для систематически нарушающих правила штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы на срок до трех лет.

Авторы поправки считают, что статья не сдерживает пьяных водителей, многих уже подвергнутых наказанию ловят на том же. В 2020 году на такие случаи приходилось 20 процентов.