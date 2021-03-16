Минздрав США пытался отговорить Бразилию покупать "Спутник V"

Создатели российской вакцины "Спутник V" уличили американские власти отговорить Бразилию от покупки препарата.

Создатели российской вакцины "Спутник V" уличили американские власти отговорить Бразилию от покупки препарата.

Ученые в Twitter обратили внимание на доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам минувшего года. В нем говорится, что управление министерства по международным делам использовало дипломатические отношения для противодействия некоторым странам, которые "стремятся усилить свое влияние" в ущерб безопасности США.

В докладе говорится, что данные шаги были предприняты с целью отговорить страны в данном регионе от принятия помощи со стороны этих "злонамеренных государств". Офис атташе по вопросам здравоохранения использовался для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от "Спутник V".

Создатели вакцины отметили, что Минздрав США публично подтвердил оказание давления на Бразилию против использования "Спутника V". Подчеркивается, что это поведение неэтично и стоит жизней.