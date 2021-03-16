Аксенов рассказал о личной ответственности за референдум в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за подготовку референдума в Крыму.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за подготовку референдума в Крыму.

Аксенов 7 марта 2014 года в качестве главы Республики Крым прокомментировал на украинском телеканале ситуацию с полуостровом и референдумом. На вопрос экс-главы Украины Леонида Кравчука о законности готовящегося референдума, Сергей Аксенов заявил, что это решение крымского парламента. Об этом глава Крыма рассказал РИА Новости.

"Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берете ли вы ответственность (за референдум) на себя, я сказал: "Да, беру". Потому что у меня было четкое понимание, что мы делаем все правильно", — заявил Аксенов.

По его словам, парламент Крыма юридически имел право поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления граждан региона по поводу его судьбы. Парламент является законодательным органом, действующим в интересах населения.