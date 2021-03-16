Диетолог запретила некоторым россиянам соблюдать Великий пост

Пост не рекомендован беременным, кормящим женщинам, детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Пост не рекомендован беременным, кормящим женщинам, детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Во время поста на питание налагается много запретов, нон еще больше их в Великий пост. Необходимо понимать, что пост не является диетой. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова РИА Новости.

"При неправильно организованном питании, особенно в течение длительного времени, возможно ухудшение общего состояния здоровья и работоспособности даже у здоровых людей", — заявила диетолог.

Стародубова рекомендует следить за своим самочувствием и, если оно ухудшается, обратиться к врачу. Во время Великого поста запрещены продукты животного происхождения: яйца, птица, мясо, молочные и кисломолочные продукты, а рыба и морепродукты частично ограничиваются в потреблении. Из-за этого в организм поступает мало белка, что несет своеобразную опасность.