Россия скорректирует механизм ценообразования топлива

Российские власти изменят механизм формирования цен на топливо в стране.

Российские власти изменят механизм формирования цен на топливо в стране.

Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак после совещания с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний. Сегодня в стране существует так называемый демпфер, сдерживающий колебания цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке. Однако при текущем курсе и при повышении цен на нефть он частично потребовал корректировки. Российское правительство уже проработало этот вопрос.

"В настоящее время Минфин готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", — объяснил Новак.

Условные цены в демпфере в сегодняшних реалиях ежегодно индексируются на 5%. Но эксперты нефтяных компаний отмечают, что зачастую механизм не учитывает реальных условий, и подобный рост опережает реальные темпы инфляции.