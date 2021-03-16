Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины "Спутник V"

Партия вакцины от коронавируса была привезена во Вьетнам секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом информирует пресс-служба СБ РФ.

Партия вакцины от коронавируса была привезена во Вьетнам секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом информирует пресс-служба СБ РФ.

Патрушев прилетел в Ханой на российско-вьетнамские консультации по безопасности. Партия вакцины от коронавируса была передана Вьетнаму на безвозмездной основе по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала первым зарегистрированным средством в мире. Ее эффективность в бортьбе с инфекцией подтвердил авторитетный научный журнал The Lancet.