Цены на овощи и пшеницу в России могут вырасти из-за увеличения утильсбора

Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным расходам производителей.

Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным расходам производителей.

Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники "Асход" направила письмо председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой не вводить данную меру, которую ранее предложил Минпромторг. Об этом информируют "Известия".

Новые правила заставят производителей с мощными тракторами платить дополнительные 4 млн рублей. Если колхозы понесут такие расходы, то сельхозпродукция может подорожать до 1,5 процента. Отмечается, что сегодня платеж за утилизацию касается только иностранной техники.