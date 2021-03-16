6:19 16 Марта 2021Общество
Цены на овощи и пшеницу в России могут вырасти из-за увеличения утильсбора
Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным расходам производителей.
Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным расходам производителей.
Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники "Асход" направила письмо председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой не вводить данную меру, которую ранее предложил Минпромторг. Об этом информируют "Известия".
Новые правила заставят производителей с мощными тракторами платить дополнительные 4 млн рублей. Если колхозы понесут такие расходы, то сельхозпродукция может подорожать до 1,5 процента. Отмечается, что сегодня платеж за утилизацию касается только иностранной техники.