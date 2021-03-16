Депутат бундестага рассказал, когда Крым на Западе признают российским

Запад признает Крым частью России, когда в европейских странах сменится политическая элита, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Запад признает Крым частью России, когда в европейских странах сменится политическая элита, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Одна из причин, по которой страны не в состоянии признать статус Крыма сейчас — то, что в таком случае придется отказаться от планов расширения НАТО на восток, сообщил депутат во время разговора с РИА Новости.

"Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано", — рассказал Гердт.

Вторая причина, по которой Крым все еще не признан западными политиками — руководства стран не могут смириться с крахом своей военно-политической доктрины. Несмотря на это, процесс присоединения полуострова к России был осуществлен в соответствии с нормами международного права, добавил немецкий депутат.