Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:29   16 Марта 2021
Армия

ЦПВС: переброска техники ВС Турции в Ракку нарушила условия меморандума

ЦПВС: переброска техники ВС Турции в Ракку нарушила условия меморандума

Турция перебросила в Сирию военную технику и занимается фортификационными работами в Ракке. Россия встревожена действиями Анкары, заявили в ЦПВС.

Турецкая сторона, по словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александра Карпова, нарушила условия меморандума о взаимопонимании. Речь идет о документе, который Россия и Турция подписали в октябре 2019 года.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка. Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта", подчеркнул Карпов.

Контр-адмирал оценил обстановку в Сирии за прошедшие сутки. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований, по его словам, зафиксировано не было.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #турция #ракка #цпвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров