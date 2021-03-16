Аналитик Сбербанка допустил повышение Центробанком РФ ключевой ставки

ЦБ РФ в пятницу может повысить ключевую ставку до 4,5 процента годовых, заявил глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

ЦБ РФ в пятницу может повысить ключевую ставку до 4,5 процента годовых, заявил глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Аналитик уверен, что поднятию ставки на 0,25 процентного пункта может привести их рыночный рост во всем мире. В частности, речь идет о казначейских облигациях США и усилении инфляционных рисков в мире.

Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста экономики, заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Специалист уверен, что в условиях роста стоимости цен на нефть у рубля есть потенциал вырасти.