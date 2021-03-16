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4:55   16 Марта 2021
Экономика

Аналитик Сбербанка допустил повышение Центробанком РФ ключевой ставки

Аналитик Сбербанка допустил повышение Центробанком РФ ключевой ставки

ЦБ РФ в пятницу может повысить ключевую ставку до 4,5 процента годовых, заявил глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Аналитик уверен, что поднятию ставки на 0,25 процентного пункта может привести их рыночный рост во всем мире. В частности, речь идет о казначейских облигациях США и усилении инфляционных рисков в мире.

Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста экономики, заявил эксперт в беседе с РИА Новости. Специалист уверен, что в условиях роста стоимости цен на нефть у рубля есть потенциал вырасти.

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#цб рф #сбербанк #ключевая ставка

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