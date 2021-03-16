Экономист рассказала о правильном заработке на растущем рубле

Заниматься поиском способа заработка на растущем рубле необходимо только после анализа валюты и оценки рисков.

Заниматься поиском способа заработка на растущем рубле необходимо только после анализа валюты и оценки рисков.

Такое заявление агентству "Прайм" сделала финансовый советник Анна Харченко. Она предупреждает, что для начала следует найти причины укрепления. После нужно понять, как долго рост будет происходить.

"Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несет очень высокие риски", – объяснила эксперт.

Сегодня, по ее словам, рубль находится под влиянием санкционных рисков и растущей нефти. Если ориентироваться на последнюю, то стоит посмотреть на акции российских нефтяных компаний. Тут можно заработать на росте курсовой стоимости и на дивидендах.

Другой способ заключается в инвестициях в гособлигации и корпоративные долги компаний. Хоть они и менее прибыльны по сравнению с акциями, однако принесут больше, чем депозит в банке. Также можно купить иностранную валюту.