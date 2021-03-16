Финансист перечислил признаки выгодного кредита

Главное свойство выгодного кредита — гражданин должен совсем немного доплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе.

Главное свойство выгодного кредита — гражданин должен совсем немного доплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе.

По этому признаку идеальна карта рассрочки, которая дает беспроцентный период в отдельно установленные сроки. Если не пропускать день оплаты, то никакие проценты платить не нужно, объяснила директор по коммуникациям финансового маркетплейса "Сравни.ру" Александра Краснова в беседе с "Прайм".

"Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах", — отметила специалист.

При этом, как правило, дорогие покупки, например, машина, часто предполагают крупную переплату. Это не касается жилья. Ежемесячный платеж по ипотеке чаще всего обходится даже дешевле, чем аренда квартиры на месяц.