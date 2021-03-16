Украинские аналитики оценили важность национализации "Мотор Сич" для Киева

Украинские аналитики назвали ситуацию с национализацией завода "Мотор Сич" для Киева вопросом жизни и смерти.

Украинские аналитики назвали ситуацию с национализацией завода "Мотор Сич" для Киева вопросом жизни и смерти.

Журнал "Главред" отмечает, что принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины решение о национализации завода верное. По мнению авторов материала, данное стратегически важное предприятие должно принадлежать государству.

Подчеркивается, что для Украины между подрывом обороноспособности и выплатой компенсации решение очевидно. Киев заплатит 2 миллиарда долларов, чем потеряет его насовсем.

Авторы статьи утверждают, что Китай так и не смог создать работоспособный двигатель для самолетов. Стремление Пекина получить "Мотор Сич" демонстрирует "уровень производства на Украине", говорится в материале.

Решение по национализации было продиктовано США, отмечает издание. Однако в данном случае речь якобы идет о совпадении интересов.