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2:22   16 Марта 2021
Экономика

Аналитики зафиксировали рекордную покупательскую активность россиян

Аналитики зафиксировали рекордную покупательскую активность россиян

Расходы россиян на товары ежедневной необходимости выросли на 4,5% сообщила исполнительный директор "Ротмир" и Mile Group Инна Караева.

По словам эксперта, активность в приобретении продукции повседневного спроса обусловлена инфляцией. Помимо этого, индекс покупательской активности в феврале достиг рекордного показателя с 2012 года – 186%.

Стоит отметить, что не учитывая индикатор инфляции, траты сократились на 1,3%, а в сравнении со среднем показателем за 12 месяцев, уменьшение составило 2,3%, передает информационное агентство РБК.

Эксперты также отмечают, что рынок находится на том же уровне, но при этом покупатели платят больше, приобретая меньше. С фактической точки зрения данные свидетельствуют о реальном снижении покупательской активности, которой предшествовало уменьшение дохода россиян в пандемию.

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