Новый водовод начнет действовать в Крыму в ближайшее время — Хуснуллин

Новые водоводы запустят в Севастополе в ближайшее время, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Новые водоводы запустят в Севастополе в ближайшее время, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он заявил в эфире телеканала "Россия-24", что уже готов водовод в Симферополе. Запуск запланирован на ближайшее время.

"То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года", — подчеркнул Хуснуллин.

В опытную эксплуатацию 1 марта был запущен новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем. Сейчас завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь.

Вице-премьер напомнил, что власти выделили дополнительные средства на улучшение качества воды и капитальный ремонт системы водоснабжения на полуострове. Мероприятия финансируются в рамках федеральной целевой программы.