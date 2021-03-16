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1:14   16 Марта 2021
Политика

Украина пытается привлечь Кувейт к "возвращению" Крыма

Украина пытается привлечь Кувейт к "возвращению" Крыма

Украина рассчитывает на участие Кувейта в так называемой "крымской платформе", чтобы попытаться вернуть под свою юрисдикцию полуостров.

Украинский посол в Кувейте Александр Балануца провел встречу с помощником главы МИД страны ам Дхари аль-Аджраном, где пригласил к участию в "крымской платформе". Кувейт пока не спешит соглашаться, сообщает "ПолитРоссия".

Киев пытается привлекать к формату разные страны, чтобы они могли надавить на Москву в вопросе "возвращения" полуострова. Запустить платформу планируется в августе 2021 года, но пока западные страны не подтверждают свое участие.

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#украина #крым #кувейт

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