Украина пытается привлечь Кувейт к "возвращению" Крыма

Украина рассчитывает на участие Кувейта в так называемой "крымской платформе", чтобы попытаться вернуть под свою юрисдикцию полуостров.

Украина рассчитывает на участие Кувейта в так называемой "крымской платформе", чтобы попытаться вернуть под свою юрисдикцию полуостров.

Украинский посол в Кувейте Александр Балануца провел встречу с помощником главы МИД страны ам Дхари аль-Аджраном, где пригласил к участию в "крымской платформе". Кувейт пока не спешит соглашаться, сообщает "ПолитРоссия".

Киев пытается привлекать к формату разные страны, чтобы они могли надавить на Москву в вопросе "возвращения" полуострова. Запустить платформу планируется в августе 2021 года, но пока западные страны не подтверждают свое участие.