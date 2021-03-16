0:33 16 Марта 2021Общество
Вакцину AstraZeneca перестали использовать в Словении
Словения приостановила вакцинацию населения препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС. Об этом заявил министр здравоохранения Янез Поклукар.
Словения приостановила вакцинацию населения препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС. Об этом заявил министр здравоохранения Янез Поклукар.
Сомнения в использовании вакцины AstraZeneca стали причиной приостановки процесса вакцинации местного населения до окончательного решения агентства по лекарствам Европы ЕМА. Все единожды привитые граждане Словении получат другой препарат во второй раз.
В Словении за время пандемии выявили более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более трех тысяч человек скончались от последствий заболевания.