Вакцину AstraZeneca перестали использовать в Словении

Словения приостановила вакцинацию населения препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС. Об этом заявил министр здравоохранения Янез Поклукар.

Словения приостановила вакцинацию населения препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС. Об этом заявил министр здравоохранения Янез Поклукар.

Сомнения в использовании вакцины AstraZeneca стали причиной приостановки процесса вакцинации местного населения до окончательного решения агентства по лекарствам Европы ЕМА. Все единожды привитые граждане Словении получат другой препарат во второй раз.

В Словении за время пандемии выявили более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более трех тысяч человек скончались от последствий заболевания.