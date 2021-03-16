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0:33   16 Марта 2021
Общество

Вакцину AstraZeneca перестали использовать в Словении

Вакцину AstraZeneca перестали использовать в Словении

Словения приостановила вакцинацию населения препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС. Об этом заявил министр здравоохранения Янез Поклукар.

Сомнения в использовании вакцины AstraZeneca стали причиной приостановки процесса вакцинации местного населения до окончательного решения агентства по лекарствам Европы ЕМА. Все единожды привитые граждане Словении получат другой препарат во второй раз.

В Словении за время пандемии выявили более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более трех тысяч человек скончались от последствий заболевания.

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#пандемия #astrazeneca #коронавирус

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