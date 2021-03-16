Минпромторг РФ предложил доработать меры господдержки технопарков

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложения по упорядочению мер господдержки создания и развития технопарков и индустриальных парков.

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило предложения по упорядочению мер господдержки создания и развития технопарков и индустриальных парков.

Подготовить соответствующие предложения Минпромторгу поручил российский президент Владимир Путин. К работе также подключилась Счетная палата РФ. Ее аналитики провели аудит эффективности реализации мер господдержки индустриальных парков и технопарков в период с 2015 года по 2019 год.

Минпромторг предложил доработать меры государственной поддержки промышленной инфраструктуры. Технопарки и индустриальные парки, рассчитывающие на помощь государства, с 2021 года должны будут пройти проверку на соответствие федеральным требованиям.

Министерство также выступило с предложением разработать типовые нормативные правовые акты. Их принятие синхронизирует законодательство субъектов РФ в сфере деятельности индустриальных парков и технопарков с федеральным.