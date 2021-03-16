Корнилов рассказал, почему СМИ в Нидерландах закрывают глаза на «шалости» полиции

Полиция Нидерландов, разгонявшая в минувшее воскресенье мирную демонстрацию противников локдауна в Гааге, шокировала своей жестокостью даже европейскую прессу, однако Еврокомиссия, Европарламент и все правозащитники об этом молчат.

Полиция Нидерландов, разгонявшая в минувшее воскресенье мирную демонстрацию противников локдауна в Гааге, шокировала своей жестокостью даже европейскую прессу, однако Еврокомиссия, Европарламент и все правозащитники об этом молчат.

Об этом в материале для RT пишет публицист и политолог Владимир Корнилов, отмечая, что ничто не предвещало такого драматического развития событий.

«В отличие, скажем, от январских событий в Эйндховене, когда протестующие против неожиданного комендантского часа начали громить лавки и машины, вчера в Гааге народ мирно сидел на обширной площади и никого не провоцировал, — напоминает политолог. — Тем удивительнее, что против демонстрации были брошены водометы, конная полиция, собаки. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ».

Многие СМИ не обошли своим вниманием кадры того, как полицейские избивали лежащего на земле участника протестов, и одновременно травили его собаками. Также стоит обратить внимание на момент, когда одетые в штатское полицейские, несмотря на то, что российские либералы доказывают, что в Европе подобное невозможно, набросились на толпу протестующих и толкнули женщину прямо под колеса служебного автомобиля.

«Представьте на секунду, как завывала бы европейская пресса, действуй российская полиция таким образом относительно какой-нибудь мирной демонстрации!», — подчеркивает Корнилов.

При этом он отмечает, что голландские СМИ размещали у себя на первых полосах гораздо менее драматичные снимки с прошедших в Москве минувшей зимой акций протеста, а также с упоением освещали действия белорусской полиции во время августовских протестов.

Однако же репортажи о событиях в собственной стране голландские СМИ на первых полосах размещать не стали, пишет Корнилов.

«Как бы не так! В лучшем случае где-то в середине номера маленькая заметочка: мол, протестовали, было дело, но всех рассеяли. А некоторые газеты об этом даже ни слова не напечатали, — сообщает политолог. — Кстати, не видно и реакции Еврокомиссии, Европарламента и различных правозащитных организаций, которые так рьяно набрасывались на Белоруссию в период столкновений тамошней милиции с протестующими, оперативно вводя санкции и «выражая озабоченность».

В заключение политолог обращает внимание на то, что голландские СМИ не позволили себе ни слова порицания в адрес правительства страны и персонально в адрес премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Рютте, как выясняется, трогать нельзя ни журналистам, ни европейскому руководству, ведь в Нидерландах проходят парламентские выборы, а местный истеблишмент намерен любой ценой сохранить ну посту нынешнего главу правительства. Поэтому на все «шалости» голландской полиции глаза будут закрываться как минимум до окончания избирательной кампании, а может быть и дольше. Именно так и работают европейские двойные стандарты, подчеркивает Владимир Корнилов.