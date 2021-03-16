The Washington Post видит зловещее предзнаменование в совместных планах РФ и Китая

Космическое сотрудничество России и Китая в области совместного создания лунной станции может перерасти в военное партнерство, а значит представляет собой угрозу для США.

Космическое сотрудничество России и Китая в области совместного создания лунной станции может перерасти в военное партнерство, а значит представляет собой угрозу для США.

Об этом пишет колумнист американского издания The Washington Post Генри Олсен, комментируя недавно озвученные Россией и Китаем планы по совместному строительству лунной научной станции.

«Это зловещее заявление. Немедленных результатов от этого — минимум, однако такое объявление в очередной раз указывает на сближение Москвы и Пекина, и свидетельствует о фактическом возникновении альянса, который направлен против Запада», — пишет автор.

При этом Олсен отмечает, что само по себе строительство лунной исследовательской станции не имеет особого значения и не таит особой угрозы. По мнению журналиста, ни Китай, ни Россия не имеют возможностей для реализации данного проекта. Озвученный Москвой и Пекином план предполагает, что станция будет возведена на ранее середины 2030-х голов, а долговременное присутствие людей на лунной станции стане возможным еще позже.

Американцы могут не бояться, что им будут грозить лунные лазеры и прочее китайское секретное орудие, размещенное на орбите, успокаивает своих читателей Олсен.

К тому же, по его словам, есть основания полгать, что США успеют первыми построить свою базу на Луне.

«Проект НАСА "Артемида" предусматривает отправку человека на Луну к 2024 году. НАСА также планирует построить в рамках этого проекта постоянную орбитальную лунную базу. Свое согласие на участие в программе дали восемь стран, включая Британию, Италию, Японию и Объединенные Арабские Эмираты», — напоминает автор материала.

А заявления России и Китая могут свидетельствовать как о действительно запланированном серьезном совместном предприятии, так и о том, что Москва и Пекин проводят пропагандистскую кампанию.

Но тем не менее озвученные российско-китайские планы представляют собой тревожный знак для США. За последние десять лет Китай и Россия налаживают все более тесные связи, в рамках которых Москва продает Пекину свою современную военную технику, зачастую сильно превосходящую аналоги китайского производства.

Кроме того, РФ и Китай проводят совместные военные учения, к которым привлекают также военных других стран. Например, в прошлом месяце в Индийском океане прошли совместные российско-китайские маневры с участием Ирана, напоминает Олсен.

«Возникновение оси Москва — Пекин — Тегеран должно вызвать тревогу у президента (США Джо) Байдена. Эта группировка обладает глобальным охватом, что создает одновременные угрозы американским интересам по всему миру», — предостерегает колумнист.

В качестве примера он предлагает рассмотреть сценарий, когда пророссийские силы ослабляют страны НАТО, расположенные по соседству с РФ, в то же время «иранские марионетки» угрожают Израилю или арабским странам в Персидском заливе, а Китай в то же время создает угрозу для Тайваня или стран, оспаривающих его притязания в Южно-Китайском море.

Соединенные Штаты порой с трудом преодолевают один кризис, а тут им, возможно придется столкнуться одновременно с тремя или четырьмя кризисами по всему миру. Поэтому, подчеркивает автор, президенту Байдену необходимо обратить особое внимание этой важной проблеме.

Байден мог бы воспринять этот вражеский альянс как уже свершившийся факт и противопоставить ему всю мощь США и всю имеющуюся в распоряжении Вашингтона структуру глобальных альянсов, которая создавалась для решения подобных задач.

Но возможно и другое решение проблемы. Байден может попытаться расколоть союз Китая и России, уговорив Москву выйти из него. Но для этого Вашингтону придется пойти на серьезные уступки, например, отказаться от своего преобладающего влияния на Украине, или даже пообещать вывести войска НАТО из Прибалтики. Также Байден может пока просто игнорировать все тревожные сигналы, рассуждает Генри Олсен.

По его словам, пока не совсем понятно, какую политику в отношении России собирается продвигать новая американская администрация. Ранее Джо Байден заверил европейских союзников в том, что «Америка вернулась». При этом госсекретарь США Энтони Блинкен пытается совместить на Ближнем Востоке несовместимое – обещая поддержку в области безопасности Израилю и одновременно с этим рассматривая возможность возвращения Штатов в иранскую ядерную сделку.

В Азии Байден пока проводит более понятную политику – его администрация урегулировала вопрос о сумме, которую должна платить Южная Корея за расположенные на ее территории военные базы США, что значительно улучшило отношения с Сеулом. Также на днях американцы приняли участие в четырехсторонней встрече с Индией, Японией и Австралией по вопросам безопасности, что дало ястребам в США повод надеяться на прочный альянс, который позволит противостоять китайской экспансии.

«Но все эти инициативы не будут иметь никакого значения, если США не начнут вкладывать средства в национальную безопасность и космические исследования», — подчеркивает автор материала.

В заключение Генри Олсен напоминает, что расходы США на оборону в процентном соотношении с ВВП сравнимы с минимумом 1960-х годов. Учитывая глобальные интересы и обязательства Америки, этих трат на военные нужды недостаточно, тем более, что в последние годы сократился и бюджет американского космического агентства NASA.

Если Вашингтон не увеличит, при чем серьезно, оба бюджета, страна просто не сможет противостоять оси Россия – Китай, заключает колумнист The Washington Post.