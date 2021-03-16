Украинский экономист: «Мотор Сич» без России и Китая превратится в металлолом

Украинское предприятие по производству авиационных и вертолетных двигателей «Мотор Сич» в случае, если оно будет национализировано Киевом, не сможет продолжать работу, будет остановлено и растеряет кадры.

Украинское предприятие по производству авиационных и вертолетных двигателей «Мотор Сич» в случае, если оно будет национализировано Киевом, не сможет продолжать работу, будет остановлено и растеряет кадры.

Такое мнение в эфире телеканала КРТ высказал украинский эксперт в области экономики Юрий Атаманюк, который предсказал окончательный крах завода, который и так после потери российского рынка переживает трудные времена.

Российского рынка для продукции «Мотор Сич» нет и в обозримом будущем не предвидится. А если завод будет национализирован украинским государством, предприятие потеряет и китайских инвесторов, объяснил Атаманюк. Но в этом случае некому будет вкладывать средства в развитие завода и некому будет потреблять его продукцию. И в конце концов предприятие будет остановлено.

«И то, что сегодня стоит 3,5 миллиардов долларов, где есть возможность инвестировать развивать, возможность диалога со сверхдержавами для достижения интересов Украины, стремительно превратится в металлолом. И в металлолом превращается по всем направлениям», — предостерегает эксперт-экономист.

Два года назад, напоминает Атаманюк, на Украине не хватало вагонов и произошел бум вагоностроения.

Общаясь с одним из собственников предприятия «Днепрвагонмаш», Атаманюк, по его словам, поинтересовался, почему на заводе не открывают производство во вторую смену, и услышал в ответ, что руководство хотело открыть вторую смену, но начав обзванивать уволенных ранее работников, в первую очередь сварщиков, выяснило, что все они уехали на заработки в Польшу.

Такая же судьба, предупреждает эксперт, может постигнуть и «Мотор Сич»

«"Мотор Сич" – это технологии, но прежде всего и люди. Должна быть наука рядом, должны быть операционисты-производственники, которые понимают, как из груды металла сделать двигатель, кому этот двигатель продать и получить деньги на расчетный счет, — объяснил Атаманюк. — Эти люди уйдут уже завтра потому что завод не работает – их перекупят, уйдут на пенсию, новые не учатся, нет стабильности».

Когда закрывается предприятие, подобное заводу «Мотор Сич», теряется не только производство, теряется все сразу – наука, образование.

Уже сейчас на Украине не востребованы математические и технические специальности, украинский народ деградирует. На Украине сейчас востребовано только обучение иностранным языкам, а также высокий конкурс в институты гостиничного бизнеса, потому что такое образование дает возможность последующего трудоустройства.

Таким образом украинская молодежь получает высшее образование с одной целью – уехать работать в Турцию, потому что в противном случае придется ехать в Португалию собирать клубнику, с горечью заключил экономист.