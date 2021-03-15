СБ ООН продлил миротворческую миссию в ЦАР без разрешения властей страны

Министерство иностранных дел ЦАР раскритиковало резолюцию Совбеза ООН об увеличении численности военного контингента. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Министерство иностранных дел ЦАР раскритиковало резолюцию Совбеза ООН об увеличении численности военного контингента. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Власти ЦАР обращались к ООН с просьбой включить в состав миротворческой миссии военнослужащих из Руанды и дать разрешение на улучшение авиационного парка ВС ЦАР при поддержке России. Соответствующие требования были изложены в официальном письме. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что резолюция ООН была принята без участия ЦАР. Организация отказала африканской стране в голосовании из-за неуплаты взноса в размере более 29 тысяч долларов. СБ ООН продлил миротворческую миссию в ЦАР с увеличением численности военных. Россия при голосовании воздержалась. Москва заявила, что авторы инициативы не приняли во внимание главные принципы ООН по гуманитарной помощи.