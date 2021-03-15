СБ ООН продлил миротворческую миссию в ЦАР без разрешения властей страны
Министерство иностранных дел ЦАР раскритиковало резолюцию Совбеза ООН об увеличении численности военного контингента. Об этом сообщается на сайте МИД страны.
Власти ЦАР обращались к ООН с просьбой включить в состав миротворческой миссии военнослужащих из Руанды и дать разрешение на улучшение авиационного парка ВС ЦАР при поддержке России. Соответствующие требования были изложены в официальном письме. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Отмечается, что резолюция ООН была принята без участия ЦАР. Организация отказала африканской стране в голосовании из-за неуплаты взноса в размере более 29 тысяч долларов. СБ ООН продлил миротворческую миссию в ЦАР с увеличением численности военных. Россия при голосовании воздержалась. Москва заявила, что авторы инициативы не приняли во внимание главные принципы ООН по гуманитарной помощи.