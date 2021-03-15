Сайт Госзакупок раскрыл реальный доход российских звезд

Сайт Госзакупок пополнился информацией о стоимости заказа российских артистов на корпоратив.

Сайт Госзакупок пополнился информацией о стоимости заказа российских артистов на корпоратив.

На "звездный след" напала газета "Комсомольская правда", которая в рамках журналистского расследования выяснила, на что уходят деньги из карманов налогоплательщиков. Статистика прибыли знаменитостей, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Гармаш, Николай Басков, Анастасия Волочкова и Александр Олешко, опубликованы на странице издания.

Один из самых ярких представителей эстрадной сцены — Филипп Киркоров появляется на мероприятиях чаще других. Последний концерт поп-короля в честь 8 Марта, обошелся в 3,5 миллиона рублей, около 90 тыс. в минуту.

Стоит отметить, что благотворительный проект балерины "Анастасия Волочкова любимым детям", который по идее проходил бесплатно по всей стране, исходя из документов Госзакупок, оплачивался заказчиками по 200 тыс. рублей за мастер-класс.