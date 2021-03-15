Олигарха Михаила Ходорковского может ожидать неудача в попытках "откреститься" от причастности OpenRussia (признана нежелательной) к организации форума "Муниципальная Россия".

Олигарха Михаила Ходорковского может ожидать неудача в попытках "откреститься" от причастности OpenRussia (признана нежелательной) к организации форума "Муниципальная Россия".

Главным фактором неуспеха может стать ключевой функционер его структур Владимир Кара-Мурза – младший за счет его британского паспорта и двойного гражданства. Наряду с этим его могут включить в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, а в отношении участников форума правоохранительные органы могут завести дело по ст. 284.1 УК РФ, поскольку его организовала НКО "Открытый Петербург" (признана иноагентом в РФ) при прямой поддержке OpenRussia.

При этом в российском сообществе продолжаются попытки убедить, что ни OpenRussia, ни Ходорковский к этому мероприятию никакого отношения не имеют. Однако Федеральное агентство новостей собрало ряд сведений, которые подтверждают причастность нежелательной НКО Ходорковского к проведению съезда мундепов.

Так, официальный сайт "Объединенных демократов", которые, предположительно, считаются организаторами форума, зарегистрирован в Киеве британской Human Rights Project Managment, носившей до ноября 2017 года название Otkrytaya Rossia. В свою очередь, доступные на портале реквизиты указывают на связь "Объединенных демократов" с "Открытым Петербургом".

Наряду с этим сомнения вызывает заявление Кара-Мурзы, арестованного на форуме, о том, что российский политик должен жить в России. При этом у него самого есть британский паспорт, а двойное гражданство стало причиной для снятия кандидатуры Кара-Мурзы с выборов в 2013 году. Кроме того, он был одним из инициаторов введения санкций США против России, а также долгое время поддерживал дружеские отношения с покойным американским сенатором Джоном Маккейном, который был известен своей антироссийской точкой зрения.