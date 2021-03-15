Осташко указал Кара-Мурзе на противоречие в заявлении о двойном гражданстве

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко раскритиковал вице-президента фонда "Свободная Россия" (признан нежелательным в РФ) Владимира Кара-Мурзу за его заявления.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко раскритиковал вице-президента фонда "Свободная Россия" (признан нежелательным в РФ) Владимира Кара-Мурзу за его заявления.

Он упомянул, что 13 марта в российской столице прошел так называемый "съезд независимых муниципальных депутатов". В мероприятии приняли участие такие неоднозначные фигуры, как бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и председатель Совета депутатов МО Красносельский Илья Яшин, а также петербургский депутат Максим Резник, пишет Федеральное агентство новостей.

"Съезд" организовали при поддержке "Открытой России" (нежелательная организация в РФ) беглого олигарха Михаила Ходорковского. А соорганизатором мероприятия являлся Кара-Мурза. Кроме того, форум депутатов "Муниципальная Россия" организован "Объединенными демократами" (являются проектом НКО-иноагента "Открытый Петербург"), сказано в канале "Осташко! Важное".

Руководитель PolitRussia подчеркнул, что Кара-Мурза стал активно давать интервью, а также фигурировать во многих длинных статьях в "оппозиционных" и прозападных медиа. Теперь он выступил организатором форума для своей "тусовки", заявляя, что это "съезд самых независимых политиков".

Однако он недоумевает, от кого именно независимых. Кроме того, Руслан Осташко указал на противоречия в заявлениях Кара-Мурзы, который пропагандирует одни ценности, а в реальности живет по другим правилам.

"Сам Кара-Мурза однажды сказал, что российский политик должен жить в России", — отметил руководитель PolitRussia.

Он добавил, что это абсолютно не вяжется с британским паспортом, обладателем которого является вице-президент фонда "Свободная Россия". Именно из-за наличия двойного гражданства Кара-Мурзу еще в 2013 году сняли с выборов.