Япония намерена разработать истребитель пятого поколения к 2027 году

Япония в ускоренном режиме работает над созданием собственного истребителя нового поколения. Разработкой занимаются специалисты корпорации Mitsubishi Heavy Industries.

Япония в ускоренном режиме работает над созданием собственного истребителя нового поколения. Разработкой занимаются специалисты корпорации Mitsubishi Heavy Industries.

По имеющейся информации, Япония решила ускорить работу над новым боевым самолетом. Отмечается, что над его созданием трудятся порядка 500 специалистов из Mitsubishi Heavy Industries, а также других компаний, специализирующихся на двигателях и радарах для военной техники.

Прототип нового японского истребителя должен быть готов к 2027 году, а массовое производство планируют запустить уже в 2031 году. Предполагается, что на реализацию этого проекта может быть потрачено свыше 14 миллиардов долларов.

Перспективный истребитель пятого пополнения должен заменить в японских ВВС 90 самолетов F-2, поступивших на вооружение в начале 2000-х годов. Новую боевую машину хотят оснастить крылатыми ракетами для эффективного поражения кораблей.