В Швеции предупредили НАТО о поражении в случае войны с Россией в Прибалтике

НАТО проиграет у берегов Прибалтики в случае войны с Россией, заявили эксперты шведского агентство оборонных исследований FOI

НАТО проиграет у берегов Прибалтики в случае войны с Россией, заявили эксперты шведского агентство оборонных исследований FOI

В FOI сообщают, что Россия одержит победу у границ Прибалтики в случае военных действий со странами НАТО.

В шведском отчете значится, что Россия будет иметь самое основное преимущество на суше, так как у нее больше и обширнее площади. На эти данные НАТО сообщило, что не рекомендует наращивать вооружение в Литве, Эстонии и Латвии. В эксперты Альянса не видят в этом смысла, так как это затратно. По мнению специалистов, значительно проще отслеживать действия России и вовремя перебросить войска в Прибалтику, чем содержать там постоянные военные силы.

Однако НАТО не согласилось с исследователями шведского агентства FOI и даже назвало их — "страшилками" о России.

Директор Центра анализа стратегий и технологий России Руслан Пухов назвал выводы аналитиков Швеции полностью верными. Он подтвердил, что у Москвы есть множество преимуществ при таком раскладе.