Михалков рассказал, как ему удалось вернуть в эфир программу "Бесогон"

Режиссер Никита Михалков прокомментировал возвращение авторской программы "Бесогон" на телеэкраны. Он рассказал, каких договоренностей достиг с представителями канала "Россия 24".

Режиссер Никита Михалков прокомментировал возвращение авторской программы "Бесогон" на телеэкраны. Он рассказал, каких договоренностей достиг с представителями канала "Россия 24".

Программа "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова пользовалась успехом среди зрителей телеканала. Некоторое время назад шоу было снято с эфира после обвинительных высказываний автора в адрес миллиардера Билла Гейтса. По словам Михалкова, основатель компании Microsoft якобы намеревался чипировать человечество под видом вакцинации.

Однако недавно режиссер вернул шоу в эфир "России 24". Он раскрыл детали договоренности с телеканалом в беседе с изданием "Собеседник".

"Никаких условий! Это большая заслуга канала. Мы сумели найти общий язык, понять друг друга, и я очень благодарен за это каналу", — заявил режиссер.

Михалков рассказал, что нашел общий язык с представителями "России 24". В настоящий момент его программа вернулась в эфир, и он имеет право выражать свое мнение без страха войти в список "неприкасаемых". Режиссер готовится донести выпуски своей программы до зрителей, у которых не было доступа в интернет.