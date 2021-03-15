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20:02   15 Марта 2021
Политика

Путин наградил Дитриха орденом Александра Невского

Путин наградил Дитриха орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду бывшему главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху.

Российский лидер также вручил орден Дружбы предпринимателю, члену Совета Федерации Федерального собрания РФ от Республики Дагестан Сулейману Керимову.

Кроме того, глава государства отметил орденом Почета заслуги журналистки, телеведущей, лауреата премии "ТЭФИ" Анастасии Чернобровиной.

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