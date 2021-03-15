20:02 15 Марта 2021Политика
Путин наградил Дитриха орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду бывшему главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху.
Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду бывшему главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху.
Российский лидер также вручил орден Дружбы предпринимателю, члену Совета Федерации Федерального собрания РФ от Республики Дагестан Сулейману Керимову.
Кроме того, глава государства отметил орденом Почета заслуги журналистки, телеведущей, лауреата премии "ТЭФИ" Анастасии Чернобровиной.