Видео воздушной дозаправки ракетоносца Ту-95 опубликовали в Сети

Экипаж ЦВО ракетоносца Ту-95 и пилоты ЗВО танкера Ил-78 отработали дозаправку в воздухе, а также выполнили боевые воздушные маневры.

Экипаж ЦВО ракетоносца Ту-95 и пилоты ЗВО танкера Ил-78 отработали дозаправку в воздухе, а также выполнили боевые воздушные маневры.

Тренировки летчиков ВКС России по дозаправке самолетов в воздухе проходили в условиях низких температур. Пилоты стратегических ракетоносцев Ту-95МС поднялись в небо с аэродрома Энгельс, который находится в Саратовской области. Навстречу им вылетели летчики топливозаправщика Ил-78 из Рязанской области.

По заданию, экипажи самолетов сблизились в указанной точке, и танкер пристыковал к ракетоносцу топливный шланг. Все маневры проходили на высоте более шести километров, а скорость составила 600 километров в час, сообщает "Звезда".

Кроме этого, военнослужащие ЦВО России на ракетоносце Ту-95 провели патрулирование местности и отработали тактические стрельбы по назначенным целям.