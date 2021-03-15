Основатель "Тодес" объяснила трудный характер Пугачевой гениальностью

Глава балета "Тодес" Алла Духова высказалась в защиту певицы Аллы Пугачевой. Поводом послужил рассказ хореографа Егора Дружинина о трудностях работы с Примадонной.

Глава балета "Тодес" Алла Духова высказалась в защиту певицы Аллы Пугачевой. Поводом послужил рассказ хореографа Егора Дружинина о трудностях работы с Примадонной.

Знаменитый хореограф Егор Дружинин вспомнил о сотрудничестве с Аллой Пугачевой. По его словам, артистка часто страдала от смены настроений, а также выводила из себя всю команду танцоров во время постановки номеров для ее шоу. Кроме того, Примадонна убрала из своего концерта одно из выступлений, несмотря на труд спортсменов. Основатель балета "Тодес" Алла Духова призналась, что ничуть не удивлена сложному характеру артистки. Она уверена, что Пугачева имеет право на подобное поведение, передает газета "Дни.ру".

"Она гений, просто гений. У нее есть определенное видение, и его надо уважать. Это ее шоу, и она режиссер — имеет право", — объяснила художественный руководитель.

Духова призналась, что с Примадонной сложно наладить общение. Однако ей удалось установить контакт с певицей — они находятся на одной волне. Примечательно, что хореограф Мигель также отказался работать с Пугачевой. Причиной стала одна из репетиций группы Дружинина. Постановщик увидел, как артистка отчитывала танцоров, и понял, что не сможет стерпеть подобного отношения к себе.