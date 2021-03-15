Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:49   15 Марта 2021
Общество

Организаторы форума "Муниципальная Россия" не смогли обеспечить Ходорковскому зрелищность

Организаторы форума "Муниципальная Россия" не смогли обеспечить Ходорковскому зрелищность

Предприниматель Михаил Ходорковский не сумел никакими способами привлечь внимание широкой аудитории к своему форуму "Муниципальная Россия". Граждан не заинтересовало мероприятие.

Форум "Муниципальная Россия" прошел 13 и 14 марта при поддержке нежелательной в России организации OpenRussia. В первый день мероприятие было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Полиция задержала людей, подозреваемых в нарушении ст. 20.33 КоАП РФ "Осуществление деятельности нежелательной в России организации". Позднее они были отпущены на свободу. Во второй день, 14 марта, участники форума собирались в различных общественных местах небольшими группами.

Организаторы мероприятия обещали изменить формат и больше не собираться очно. В их возможностях было провести второй день форума тайно, однако они решили предать его большой огласке. Эксперты уверены, что таким образом Ходорковский пытался привлечь общественное внимание к "Муниципальной России", однако у него это не вышло. Об этом сообщает издание Nation News.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов заявил, что главная задача, которая стоит перед бизнесменом, это вытеснение организации Алексея Навального. Экс-глава ЮКОСа пытается завладеть вниманием россиян, закрывая при этом глаза на аресты своих единомышленников. Однако никакого резонанса и повышенного внимания к "Муниципальной России" не последовало.

"Статистика Навального колоссальная. Это людоед, он реально почти десять тысяч человек погубил. Люди Ходорковского в этом смысле слабоватенькие, у них вся деятельность как у мошенников. Собственно говоря, Ходорковскому не надо удивляться — если ты мошенник, то ты и притягиваешь мошенников. Он сформировал этот круг", — поделился Карнаухов мнением в эфире шоу "Соловьев Live".

Политолог Константин Костин уверен, что форум никак не отразится на деятельности "Открытой России". Однако, как отмечают эксперты, Ходорковский в скором времени может найти новые варианты привлечения внимания к своим кампаниям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#форум #ходорковский #муниципальная россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров