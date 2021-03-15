Организаторы форума "Муниципальная Россия" не смогли обеспечить Ходорковскому зрелищность

Предприниматель Михаил Ходорковский не сумел никакими способами привлечь внимание широкой аудитории к своему форуму "Муниципальная Россия". Граждан не заинтересовало мероприятие.

Предприниматель Михаил Ходорковский не сумел никакими способами привлечь внимание широкой аудитории к своему форуму "Муниципальная Россия". Граждан не заинтересовало мероприятие.

Форум "Муниципальная Россия" прошел 13 и 14 марта при поддержке нежелательной в России организации OpenRussia. В первый день мероприятие было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Полиция задержала людей, подозреваемых в нарушении ст. 20.33 КоАП РФ "Осуществление деятельности нежелательной в России организации". Позднее они были отпущены на свободу. Во второй день, 14 марта, участники форума собирались в различных общественных местах небольшими группами.

Организаторы мероприятия обещали изменить формат и больше не собираться очно. В их возможностях было провести второй день форума тайно, однако они решили предать его большой огласке. Эксперты уверены, что таким образом Ходорковский пытался привлечь общественное внимание к "Муниципальной России", однако у него это не вышло. Об этом сообщает издание Nation News.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов заявил, что главная задача, которая стоит перед бизнесменом, это вытеснение организации Алексея Навального. Экс-глава ЮКОСа пытается завладеть вниманием россиян, закрывая при этом глаза на аресты своих единомышленников. Однако никакого резонанса и повышенного внимания к "Муниципальной России" не последовало.

"Статистика Навального колоссальная. Это людоед, он реально почти десять тысяч человек погубил. Люди Ходорковского в этом смысле слабоватенькие, у них вся деятельность как у мошенников. Собственно говоря, Ходорковскому не надо удивляться — если ты мошенник, то ты и притягиваешь мошенников. Он сформировал этот круг", — поделился Карнаухов мнением в эфире шоу "Соловьев Live".

Политолог Константин Костин уверен, что форум никак не отразится на деятельности "Открытой России". Однако, как отмечают эксперты, Ходорковский в скором времени может найти новые варианты привлечения внимания к своим кампаниям.