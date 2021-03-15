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19:44   15 Марта 2021
Общество

В Минздраве РФ раскрыли способ продлить жизнь на 25 лет

В Минздраве РФ раскрыли способ продлить жизнь на 25 лет

Жизнь можно продлить на 20–25 лет, если соблюдать правила ЗОЖ с молодости, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

Ведение здорового образа жизни с раннего возраста может существенно увеличить длительность жизни человека. По словам Дроздовой, в совокупности эта цифра может варьироваться от 20 до 25 лет.

Наряду с этим специалист отметила, что чем раньше люди начинают соблюдать принципы ЗОЖ, тем больше будет срок их жизни. Здоровые привычки играют ключевую роль в ее продолжительности, рассказала Дроздова на онлайн-конференции в рамках нацпроекта "Демография".

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#здоровье #зож #долголетие

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