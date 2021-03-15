В Совхозе им. Ленина отпраздновали Масленицу вопреки козням Грудинина

День 13 марта надолго запомнится жителям поселка Совхоза имени Ленина. Субботним утром экс-кандидат в президенты Павел Грудинин учинил очередную провокацию, попытавшись не дать очистить площадь перед ДК.

День 13 марта надолго запомнится жителям поселка Совхоза имени Ленина. Субботним утром экс-кандидат в президенты Павел Грудинин учинил очередную провокацию, попытавшись не дать очистить площадь перед ДК.

Но «барские» выходки не смогли испортить праздник. Уже в полдень жители поселка счастливо отпраздновали Масленицу.

«Я рад, что задуманный нами масленичный подарок жителям получился таким ярким и интересным. А сложности, с которыми мы столкнулись при подготовке мероприятия, сделали праздник только лишь более ожидаемым. Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами провожал зиму и встречал весну», — поблагодарил руководитель территориального отдела «Картинский» администрации Ленинского городского округа Андрей Извеков, пожелав всем прекрасного настроения и хороших выходных.

Не в первый раз

Павел Грудинин пытался сорвать народные гулянья. Уж очень хотелось «красному барину» испортить жителям поселка жизнь. Детей, занимающихся во Дворце культуры, и местных почтальонов ему мало – решил затерроризировать сразу всех.

Напомним, что 11 марта по просьбе муниципальной власти и коллектива ДК главный акционер ЗАО «Совхоз имени Ленина» «РОТА-АГРО» расчистила территорию перед ДК, которую всю зиму по указанию «местечкового олигарха» запрещали убирать. На следующее же утро Павел Грудинин пригнал технику, чтобы завалить всё снегом и создать на месте площади настоящую полосу препятствий. Впрочем, в администрации округа пообещали: несмотря на все провокации, Масленице —быть.

Так и случилось, праздник для жителей поселка состоялся. Однако за проведение пришлось «повоевать». Работники Дворца культуры встали грудью перед вереницей совхозных тракторов, вновь брошенных в «атаку» поселковым олигархом.

«Наш единственный трактор пытаются заблокировать и «взять в кольцо» десять единиц техники ЗАО "Совхоз им. Ленина". Но сотрудники ДК, неравнодушные жители собой закрывают подъезды, чтобы дать нам возможность убрать снег с площади. В своем видеообращении Павел Грудинин называет наши методы «партизанскими». Его же действия скорее напоминают "фашистские", — прокомментировал увиденное Извеков.

Слухи о пошатнувшимся душевном здоровье подмосковного олигарха идут уже давно; инцидент накануне Великого поста свидетельствует лишь о том, что они не беспочвенны. Чтобы у жителей же не осталось в этом никаких сомнений, после завершения праздника совхозные трактора вновь въехали на площадь у ДК и завалили