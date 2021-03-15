Полковник ФСИН рассказал о рецидивах у бывших заключенных

Риск рецидива присутствует у многих преступников, освободившихся из колонии, считает полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко.

Риск рецидива присутствует у многих преступников, освободившихся из колонии, считает полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко.

Большему риску совершения нового преступления подвержены те, кто был осужден на длительный срок по тяжкой статье, передает телеканал "360".

"Рецидив примерно у трети тех, кто отсидел. Причем чем тяжелее статьи, тем больше рецидив. Человек находится длительное время в условиях тюремной субкультуры, и происходит трансформация личности. Воспитательное воздействие в условиях колонии низкое. Плюс еще есть разрыв в плане ресоциализации тех, кто готовится в освобождению или освобождается", — объяснил Макиенко.

Он отметил, что меры по ресоциализации заключенных необходимо принимать значительно раньше, чем это происходит сейчас. Нужно проводить образовательные беседы с их родственниками или создавать осужденным условия для знакомства с одинокими женщинами, которые не против общения с зэками.

В Омской области задержали 28-летнего мужчину, который на протяжении девяти лет отбывал наказание в колонии. Спустя несколько дней он вернулся в родное село и изнасиловал знакомую на глазах ее матери. Эта история напомнила о том, что арестантов нужно готовить к социальной жизни.