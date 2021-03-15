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19:28   15 Марта 2021
Общество

Перовое фото Навального из ИК-2 "Покров" появилось в Instagram

Перовое фото Навального из ИК-2 "Покров" появилось в Instagram

Фото отбывающего наказание в ИК-2 "Покров" Алексея Навального было опубликовано в его Instagram-аккаунте.

Блогер отметил, что его не перестают удивлять три вещи: звездное небо над людьми, категорический императив внутри них и "изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове".

Защита блогера ранее опубликовала документ 235-го Гарнизонного военного суда, где сообщается, что Навальный содержится в колонии в Покрове (Владимирская область).

Симоновский районный суд Москвы ранее заменил условный срок блогера на реальный по делу "Ив Роше" о мошенничестве в крупном размере и отправил в колонию на два года и восемь месяцев. Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока. Пересмотр дела был инициирован ФСИН.

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#навальный #колония #покров

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