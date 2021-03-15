В Госдуме раскритиковали способ Сергея Миронова увеличить пенсии россиян

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов раскритиковал предложение главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова отменить налоговые льготы для экспортеров сырья.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов раскритиковал предложение главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова отменить налоговые льготы для экспортеров сырья.

Лидер эсеров считает, что это даст бюджету два триллиона рублей, которые можно было бы направить на повышение пенсий. По мнению Вострецова, подобные заявления — попытка пиара перед грядущими выборами.

«Чем ближе выборный период, тем больше мы делается таких популистских заявлений. [Депутат МГД от КПРФ Валерий] Рашкин вообще заявил. что если все сырее в РФ продать, то каждый гражданин будет ежегодно получать по миллиону долларов. Даже если взять ОАЭ, на которые все любят ссылаться, то там узкая категория людей получает эти выплаты. Но даже там нет таких заоблачных цифр, хотя граждан там гораздо меньше, чему нас, а нефти столько же», — объяснил Вострецов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

По словам парламентария, две трети доходов от экспорта нефти и газа и так уходят на покрытие выплат Пенсионного фонда России. Решение о пенсионное реформе было принято «не от хороший жизни», подчеркивает депутат. Однако оно было необходимо.

«В СССР на 200 миллионов работающих было 10 миллионов неработающих. Мы и так приняли это решение одни из последних, после Европы и США. Тянули. Может, надо было повышать возраст в течение 20 лет, тогда это было бы не болезненно. Но что сделано, то сделано. Доходы от нефтегазового сектора не дали существенно повысить пенсию. Иначе мы бы перестали вкладываться в инфраструктуру, в промышленность, в экономику», — заключил депутат.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Она предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Реформа не должна коснуться граждан, которые заняты на тяжелых работах. Также она предусматривает ряд льгот для медицинских работников, педагогов и представителей некоторых других специальностей, но затрагивает большую часть россиян.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о нескольких вариантах индексации пенсии работающим пожилым россиянам. Далее вопрос будут прорабатывать эксперты. О