Отряд кораблей НАТО вошел в воды Грузии

Второе постоянное военно-морское подразделение Альянса вошло в грузинские территориальные воды, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Второе постоянное военно-морское подразделение Альянса вошло в грузинские территориальные воды, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Страна приняла в составе подразделения НАТО 4 корабля: испанский Cristobal Colon, румынский Regina Maria, турецкий Kemalreis и болгарский Smeli. Отряд возглавляется контр-адмиралом Мануэлем Агирре Альдерегия.

Цель визита представляет собой расширение оперативной совместимости между ВМС Грузии, членами Альянса и его партнерами.

Стоит отметить, что визиты НАТО в черноморские порты совершаются на регулярной основе. Данный факт представляет собой результаты сотрудничества НАТО с Грузией в направлении укрепления безопасной обстановки в Черном море. Визит подразделения проходил в соответствии с рекомендациями по контролю заболеваний, отметили представители МВД Грузии.

Корабли будут находиться в водах Грузии до 18 марта.