Русский доброволец Андиев скончался после осложнений от COVID-19 в Сербии

Ветеран боевых действий, доброволец из России Альберт Андиев умер из-за осложнений COVID-19.

Ветеран боевых действий, доброволец из России Альберт Андиев умер из-за осложнений COVID-19.

Он участвовал в боях за Косово и Метохию. Андиев прибыл в Югославию для защиты сербов в 1999 году. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Андиев скончался в белградском госпитале Батайницы. Боевые товарищи ветерана собрались на поминальную службу в церкви Святой Троицы на юге Сербии. В память о добровольце Российский центр науки и культуры опубликовал в Facebook документальный фильм Евгения Баранова и Александра Замыслова "Край. Обреченные на изгнание". Кинолента повествует о событиях в Косово и Метохии в конце 1990-х годов.

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