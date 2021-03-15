Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:17   15 Марта 2021
Политика

Русский доброволец Андиев скончался после осложнений от COVID-19 в Сербии

Русский доброволец Андиев скончался после осложнений от COVID-19 в Сербии

Ветеран боевых действий, доброволец из России Альберт Андиев умер из-за осложнений COVID-19.

Он участвовал в боях за Косово и Метохию. Андиев прибыл в Югославию для защиты сербов в 1999 году. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Андиев скончался в белградском госпитале Батайницы. Боевые товарищи ветерана собрались на поминальную службу в церкви Святой Троицы на юге Сербии. В память о добровольце Российский центр науки и культуры опубликовал в Facebook документальный фильм Евгения Баранова и Александра Замыслова "Край. Обреченные на изгнание". Кинолента повествует о событиях в Косово и Метохии в конце 1990-х годов.

Ранее стало известно о смерти композитора Виктора Лебедева, передает телеканал "360". Музыкант написал музыку к фильму "Гардемарины, вперед!".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сербия #смерть #Альберт Андиев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров