«Своих не сдает». Под губернатором Ставрополья Владимировым зашаталось кресло

Эксперты предрекают отставки и даже посадки ставропольских чиновников.

Синоптики от политики предрекают скорый шторм на Ставрополье. Эксперты полагают, что здесь вскоре возможны отставки и даже посадки местных чиновников. «Политика Сегодня» попыталась предугадать судьбу самого губернатора Владимира Владимирова и оценила ситуацию в регионе.

Итак, о личностях. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Занимает свой пост с сентября 2014 года, когда прошли первые после 14-летнего перерыва прямые выборы губернатора. Владимиров победил уверенно, набрав 84% голосов. Впрочем, тогда это было почти нормой, и иные губернаторы набирали еще больше, под 90%, когда сама идея выборов – борьба идей – теряла смысл под напором «подавляющего большинства».

В сентябре 2019 года Владимиров был переизбран на второй и последний срок полномочий с результатом в 79%. Ближайшие выборы руководителя Ставрополья пройдут в 2024 году. Впрочем, есть варианты и досрочного ухода губернатора. По закону это – уход «по собственному». Отрешение от должности – на это имеет право не только президент РФ, но и, к слову, краевая Дума.

Отзыв губернатора самими избирателями – для этого проводится ровно такое же всеобщее голосование избирателей, но уже за отрешение от власти. Правда, чтобы запустить процедуру, требуется весомое основание – губернатор должен для этого грубо нарушить действующее законодательство страны, причем следует доказать этот факт в суде.

Либо же отзыв губернатора можно инициировать за неоднократное и грубое неисполнение им своих обязанностей – и опять же эти грубости сначала должен установить суд. Словом, процедура столь труднореализуема на практике, что отсутствие подобных прецедентов в истории современной России даже не удивляет.

Есть и другие сценарии лишения губернатора поста. Это выезд его на ПМЖ из России, лишение его гражданства страны, вступление в силу обвинения суда, признание его судом недееспособным или умершим (в случае исчезновения) либо смерть не на бумаге, а в реальности.

Что касается права народных избранников низложить губернатора, то на это депутаты Ставрополья пойти вправе, если: губернатор издал акты, противоречащие Конституции РФ, нарушил законодательство страны, если это повлекло «массовое нарушение прав и свобод граждан», и это опять же подтвердил суд. Депутаты принимают решение о недоверии губернатору двумя третями голосов. Но окончательное решение – все равно за президентом.

Уход губернатора региона в отставку автоматически влечет и отставку всего возглавляемого правительства Ставропольского края. По закону врио губернатора на переходный период назначает глава государства. Как показывает жизнь, именно врио впоследствии идет на выборы и, как правило, одерживает победу. Во многом потому, что использует важный плюс – превалирующее присутствие в медиапространстве.

Возможна ли отставка главы ключевого северокавказского региона в действительности? Знатоки еще в 2018 году уверяли, что кресло под Владимировым шатается. Ему вменяли в вину и неудачные кадровые решения, когда дело доходило даже до уголовных дел в отношении его соратников. Кроме того, особых побед на социально-экономическом фронте у региона замечено не было, скорее, больше проколов.

В итоге, ситуация зашла якобы дошла уже до такой стадии, что за регионом установил пристальный контроль федеральный центр. Так, в частности, утверждал в свое время политолог Сергей Кулагин. Он говорил, что «вопрос отставки – дело времени». Тем более, что в народных массах наметился запрос на нового лидера, причем, не из прежней, примелькавшейся колоды. Вопрос – когда?

В принципе, по закону губернатор проходит крайний, второй срок. Возможно, ему просто дадут спокойно «досидеть». Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев так и считает: «Проболтает до конца своего срока. Ну, а там и посмотрим».

В свою очередь известный российский политолог Константин Калачев оценил соотношение сил на политическом поле региона здесь и сейчас. И предположил, как может развиваться ситуация в дальнейшем:

«Задержание зампреда краевого правительства Золотарева наглядно продемонстрировало, что у губернатора Владимирова есть проблемы с силовиками. Если бы губернатор уволил Золоторева заранее, не дожидаясь служебных проверок, то, возможно, вывел бы его из-под удара. Но победил принцип “своих не сдаем”».

Однако, как подметил наш собеседник, и отстоять его сил в итоге не хватило. А теперь ситуация шатается — между вынужденным роспуском правительства и обещанием проверок на коррупцию каждого. Пока же все выглядит как желание переключить внимание, отвести подозрения от самого губернатора — считает эксперт.