На Украине предупредили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Солдаты ВСУ в Донбассе находятся в полной боевой готовности. МО Украины разработало несколько планов по возвращению юго-восточных территорий, говорится в сообщении украинских СМИ.

Солдаты ВСУ в Донбассе находятся в полной боевой готовности. МО Украины разработало несколько планов по возвращению юго-восточных территорий, говорится в сообщении украинских СМИ.

Перемирие на линии соприкосновения в Донбассе закончилось еще в январе 2021 года. ЛДНР и ВСУ регулярно обмениваются обстрелами, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник. В статье указано, что сейчас уже невозможно установить, кто первым начал наносить удары. В настоящий момент военнослужащие обеих сторон вернулись на позиции 2018 года. Расстояние между сторонами составляет 400-700 метров.

Собеседник издания сообщил, что ежедневно из штабов посылаются минимум по две инспекции. Однако проверяющие офицеры смотрят не за соблюдением условий перемирия, как это было ранее. Вместо этого они следят за достаточным количеством боеприпасов у солдат, готовностью и исправностью техники и вооружения.

Источник в Минобороны Украины также заявил, что украинский Генштаб создал сразу несколько планов по возвращению неподконтрольных территорий. Командование считает, что у ВСУ есть серьезное преимущество для подобных операций. В связи с различными вариантами развития событий и были созданы вариативные тактики, сообщили в издании.