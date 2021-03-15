Эксперт Оленченко объяснил смысл проекта Rail Baltica для прибалтийских стран

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал журналистам, для чего прибалты хотят получить европейские инвестиции.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал журналистам, для чего прибалты хотят получить европейские инвестиции.

Латвия продолжает лоббировать проект Rail Baltica, который представляет собой железную дорогу, планирующую соединить балтийские страны с Западной Европой через Польшу. Проект требует инвестиций из фондов Евросоюза, пишет ФБА "Экономика сегодня". При этом ЕС вряд ли будет спонсировать подземный туннель из Эстонии в Финляндию, который прибалты хотят вписать в проект.

"По Rail Baltica дискуссия идет вокруг 1,6 млрд евро вложений из европейских фондов", — сообщает издание.

Летом прошлого года проект предварительно был согласован в ЕС, однако переговоры с Брюсселем продолжаются. В Европарламенте и европейском истеблишменте существуют силы, которые выступают против инвестиций подобного характера; а при их отсутствии проект не будет открыт в 2026 году согласно планам.

Прибалты "превращают себя в окраину Евросоюза" и постоянно просят ассигнования у Брюсселя на такие проекты. Планы по Rail Baltica постоянно сопровождались скепсисом, заявил Оленченко. Существуют сомнения по наполнению проекта по пассажирской и по грузовой частям. Маршрут Таллин – Рига обоснован, однако идея прокладки пути через Калининградскую область для России интереса не представляет. У поляков и у немцев также не отмечается ажиотаж к проекту. Несколько лет назад в Евросоюзе провернули маневр и отдали Rail Baltica под покровительство Финляндии, которая в свою очередь охладела к инициативе незадолго до пандемии.

"В настоящее время речь идет о маршруте Таллин – Рига – Каунас, а другие отрезки Rail Baltica провисают в воздухе", — добавил эксперт.

Для Прибалтики идея представляет интерес как инструмент восстановления экономики. Оленченко подытожил, что Rail Baltica является не экономическим, а политическим проектом, который не сможет принести отдачи на вложенные инвестиции.